Кличко привіз захисникам на Донбас допомогу від столичної громади
Мер Києва Віталій Кличко вчергове поїхав на передову, щоб передати захисникам допомогу від столичної громади. Він привіз дрони різних типів чотирьом бригадам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кличка.
"Відвідав наших захисників на Донбасі, де сьогодні дуже гаряче. Відвіз і передав від громади Києва майже 700 дронів різних типів - і FPV, і Mavic. Заїхав та поспілкувався з військовими чотирьох бригад. Зокрема, 28 окремій механізованій бригаді передав 300 нічних FPV-дронів. Загалом Київ виділив бригаді кошти на 1000 таких дронів. І бійці їх отримають", - написав Кличко.
5 окремій штурмовій бригаді Кличко відвіз 283 Mavic - денних і нічних, а також ударний дрон Vampire. 56 окрема мотопіхотна бригада отримала від киян 50 Mavic 3E. А тактичній групі «Ворон» Нацгвардії України Кличко передав від громади столиці 50 дронів Mavic 3Е та 10 Mavic 3T (нічних).
Також мер Києва вручив бійцям нагороди від столиці - медалі "Честь. Слава. Держава".
"Громада столиці продовжує допомагати нашим захисникам. Усе це оснащення придбане за кошти бюджету міста. І ми шукаємо всі можливості - як бюджетні, так і залучаємо благодійну допомогу, за яку теж купуємо та відправляємо оснащення бійцям. Разом допомагаємо нашим захисникам", - наголосив Кличко.
Раніше повідомлялося, що цього року Київ виділив на допомогу військовим більше, ніж за весь минулий рік - 8,5 млрд грн (у 2023-му - 7,5 млрд).
Зокрема, у 2024 році на фронт вирушили понад 12 000 різних БпЛА, придбані за кошти громади Києва, і ще понад 2500 дронів - в якості благодійної допомоги.
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