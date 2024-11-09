Кличко привез защитникам на Донбасс помощь от столичной общины

Мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз уехал на передовую, чтобы передать защитникам помощь от столичного общества. Он привез дроны разных типов четырем бригадам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кличко.

"Посетил наших защитников на Донбассе, где сегодня очень горячо. Увез и передал от общины Киева почти 700 дронов разных типов - и FPV, и Mavic. Заехал и пообщался с военными четырех бригад. В частности, 28 отдельной механизированной бригаде передал 300 ночных FPV-дронов. В целом Киев выделил бригаде средства на 1000 таких дронов.

5 отдельной штурмовой бригаде Кличко отвез 283 Mavic - дневных и ночных, а также ударный дрон Vampire. 56 отдельная мотопехотная бригада получила от киевлян 50 Mavic 3E. А тактической группе "Ворон" Нацгвардии Украины Кличко передал от общины столицы 50 дронов Mavic 3Е и 10 Mavic 3T (ночных).

Также мэр Киева вручил бойцам награды от столицы - медали "Честь. Слава. Государство".

"Община столицы продолжает помогать нашим защитникам. Все это оснащение приобретено за средства бюджета города. И мы ищем все возможности - как бюджетные, так и привлекаем благотворительную помощь, за которую тоже покупаем и отправляем оснащение бойцам. Вместе помогаем нашим защитникам", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в этом году Киев выделил на помощь военным больше, чем за весь прошлый год - 8,5 млрд грн (в 2023-м - 7,5 млрд).

В частности, в 2024 году на фронт отправились более 12 000 различных БПЛА, приобретенных за средства общины Киева, и еще более 2500 дронов - в качестве благотворительной помощи.