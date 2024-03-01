Кличко привіз дрони та РЕБи на передову "Свободі", штурмовикам, ТРО та 28 бригаді
Мер Києва Віталій Кличко вчергове побував на передовій на Донецькому напрямку. Привіз допомогу бійцям чотирьох підрозділів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.
"Відвідав наших захисників на Донбасі, де тривають запеклі бої. Відвіз бійцям найнеобхідніше. Заїхав у чотири підрозділи - 28 окрему механізовану бригаду, батальйон "Свобода", 5 київську окрему штурмову бригаду та 127 батальйон 112 бригади ТРО Києва. І передав у якості благодійної допомоги загалом 200 fpv-дронів, кілька квадрокоптерів DJI MAVIC 3, 7 систем РЕБ та броньований автомобіль "Кобра" - його придбав за підтримки міжнародних партнерів мій брат Володимир", - повідомив Віталій Кличко.
Мер Києва також зазначив, що для 5 штурмової бригади минулого року з бюджету столиці було виділено 83 мільйони гривень, а в поточному році – вже 50 мільйонів цього року.
За кошти киян бригада закупила кілька сот fpv-дронів, квадрокоптерів DJI MAVIC 3T та MAVIC 3 Termal/Pro. А також вантажні авто, шини та запчастини до автівок, відзначив Кличко.
112 бригаді ТРО Києва минулого року столиця виділила понад 230 мільйонів гривень і продовжить фінансувати потреби підрозділу цього року, додав мер.
"Громада столиці й надалі допомагатиме бійцям, які бʼються на передовій, та надаватиме необхідну допомогу", - підкреслив Кличко.
Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко вдруге поспіль зустрічав Новий рік на Донбасі разом з бійцями. Він привіз захисникам дрони, хімічні грілки та різне спорядження.
Наприкінці січня цього року Віталій Кличко привіз кільком підрозділам, які захищають Донецьку область, по 100 FPV-дронів та системи РЕБ.
Також повідомлялося, що брат мера Володимир Кличко в лютому 2024 року привіз на передову 130 FPV-дронів, квадрокоптери Mavic-3 та броньований автомобіль "Кобра" батальйону "Свобода", 28 бригаді Лицарів зимового походу та 72 бригаді Чорних Запорожців.
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