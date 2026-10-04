Кличко привіз 5800 дронів бійцям Третього корпусу на Харківський напрямок (відео)

"Відвідав наших захисників на Харківському напрямку. Відвіз допомогу від громади Києва. Передав Третьому армійському корпусу Угруповання військ "Центр" ЗСУ 5800 БпЛА різного типу", - написав мер Києва.

За словами Кличка, загалом протягом цього року Київ передав військовим різних бригад понад 52 тис. безпілотників, а також інше необхідне оснащення.

Мер Києва також нагадав, що столиця продовжує збільшувати фінансування допомоги Силам безпеки та оборони.

Кличко передав 5800 дронів Третьому корпусу (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

"На сесії Київради минулого тижня депутати ухвалили рішення про виділення з бюджету столиці ще 1 млрд 600 млн грн на підтримку Сил безпеки та оборони. Громада столиці продовжує допомагати нашим захисникам!" - наголосив Кличко.