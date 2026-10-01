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Київрада збільшила підтримку війська на 1,5 млрд грн: що передбачає рішення

19:14 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Бойко
Київрада збільшила підтримку війська на 1,5 млрд грн: що передбачає рішення Київрада збільшила підтримку війська на 1,5 млрд грн (фото: прес-служба)
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Київ збільшив підтримку військових ще на 1,5 млрд гривень. Київрада проголосувала за внесення відповідних змін до бюджету столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Також Кличко дав доручення депутатським фракціям і виконавчому органу протягом місяця опрацювати питання і знайти оптимальні рішення щодо збільшення фінансування програми «Захисник Києва» в межах можливостей міського бюджету.

Мер Києва наголосив, що соціальна допомога та забезпечення життєдіяльності столиці також залишаються пріоритетами для міської влади.

"Ми повинні і допомагати армії, і забезпечувати життєдіяльність столиці. Без популізму і політичних гасел. Відповідально та ефективно. Бо в умовах постійних атак ворога, в умовах пошкоджень житла, соціальних установ, об’єктів критичної інфраструктури столиця не повинна скотитися в занепад. Київ має вистояти і жити!" - заявив мер.

Змінами до програми "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України" спрощено процедуру отримання часткової компенсації за переобладнання житла для людей з інвалідністю внаслідок війни.

Крім того, сьогодні Київрада збільшила видатки на виплати киянам, житло яких постраждало внаслідок російських обстрілів, в рамках програми "Турбота. Назустріч киянам".

А також запровадила нову одноразову допомогу цивільним, які отримали поранення внаслідок обстрілів, та членам родин загиблих.

Як відомо, у 2025 році Київ спрямував з міського бюджету понад 12 млрд грн на допомогу військовим, ветеранам та їх родинам. У 2024-му - майже 10 млрд гривень.

Крім того, на запит ветеранської спільноти столиця постійно запроваджує нові послуги. Наприклад, компенсацію на переоблаштування авто чи житла для ветеранів з інвалідністю, компенсацію за відпочинок, за заочну форму навчання в університетах тощо.

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