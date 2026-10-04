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Кличко привез 5800 дронов бойцам Третьего корпуса на Харьковское направление (видео)

21:01 04.10.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Новиков
Кличко передал 5800 дронов Третьему корпусу (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Мэр Киева Виталий Кличко посетил военных на Харьковском направлении и лично привез им 5800 беспилотников разного типа от столичной громады.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост в Telegram главы столицы.

"Посетил наших защитников на Харьковском направлении. Отвез помощь от громады Киева. Передал Третьему армейскому корпусу Группировки войск "Центр" ВСУ 5800 БпЛА разного типа", - написал мэр Киева.

По словам Кличко, всего в течение этого года Киев передал военным разным бригадам более 52 тыс. беспилотников, а также другое необходимое оснащение.

Еще мэр Киева напомнил, что столица продолжает увеличивать финансирование помощи Силам безопасности и обороны.

Кличко передал 5800 дронов Третьему корпусу (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

"На сессии Киевсовета на прошлой неделе депутаты приняли решение о выделении из бюджета столицы еще 1 млрд 600 млн грн в поддержку Сил безопасности и обороны. Громада столицы продолжает помогать нашим защитникам!" - подчеркнул Кличко.

Что известно о новой помощи военным

1 октября Киевсовет поддержал инициативу Кличко по увеличению помощи военным и внес соответствующие изменения в бюджет столицы.

Кроме того, Кличко поручил найти возможность увеличить финансирование городской программы "Защитник Киева".

Киевсовет также дополнительно выделил 375 млн грн на выплаты мобилизованным киевлянам.

Добавим, что в прошлом году Киев направил из городского бюджета более 12 млрд грн в помощь военным, ветеранам и их семьям.

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