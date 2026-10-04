Кличко привез 5800 дронов бойцам Третьего корпуса на Харьковское направление (видео)

"Посетил наших защитников на Харьковском направлении. Отвез помощь от громады Киева. Передал Третьему армейскому корпусу Группировки войск "Центр" ВСУ 5800 БпЛА разного типа", - написал мэр Киева.

По словам Кличко, всего в течение этого года Киев передал военным разным бригадам более 52 тыс. беспилотников, а также другое необходимое оснащение.

Еще мэр Киева напомнил, что столица продолжает увеличивать финансирование помощи Силам безопасности и обороны.

Кличко передал 5800 дронов Третьему корпусу (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

"На сессии Киевсовета на прошлой неделе депутаты приняли решение о выделении из бюджета столицы еще 1 млрд 600 млн грн в поддержку Сил безопасности и обороны. Громада столицы продолжает помогать нашим защитникам!" - подчеркнул Кличко.