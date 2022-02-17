У Кличко принимают депутатов в терроборону прямо в Киевсовете

17 февраля в Киевсовете для городских депутатов было организовано вступление всех желающих в Территориальную оборону города Киева. Запись вели работники Департамента муниципальной безопасности КГГА.

Представители депутатского корпуса подписывали контракты прямо в кулуарах сессионного зала Киевсовета.

В начале пленарного заседания мэр Киева, лидер "УДАРа" Виталий Кличко призвал депутатов Киевского городского совета вступать в бригаду территориальной обороны столицы.

"Я обращаюсь к депутатам Киевсовета! Мы с вами принимаем решения, важные для безопасности и обороны города. Но также мы должны показывать своим примером, что готовы - все вместе, бок о бок защищать нашу столицу, если наступит критический момент. Призываю всех депутатов вступить в ряды территориальной обороны Киева. Покажите киевлянам, что готовы их защищать!" подчеркнул Кличко.

Одними из первых контракты заключили депутаты Дмитрий Белоцерковец, Олеся Зубрицкая, Александр Гончаров, Богдан Черний и Михаил Ищенко из "УДАРа Виталия Кличко", Григорий Маленко и Тарас Козак из "Голоса", Андрей Витренко и Михаил Присяжнюк из "Слуги народа" и другие.