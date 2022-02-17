У Кличко принимают депутатов в терроборону прямо в Киевсовете
17 февраля в Киевсовете для городских депутатов было организовано вступление всех желающих в Территориальную оборону города Киева. Запись вели работники Департамента муниципальной безопасности КГГА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.
Представители депутатского корпуса подписывали контракты прямо в кулуарах сессионного зала Киевсовета.
В начале пленарного заседания мэр Киева, лидер "УДАРа" Виталий Кличко призвал депутатов Киевского городского совета вступать в бригаду территориальной обороны столицы.
"Я обращаюсь к депутатам Киевсовета! Мы с вами принимаем решения, важные для безопасности и обороны города. Но также мы должны показывать своим примером, что готовы - все вместе, бок о бок защищать нашу столицу, если наступит критический момент. Призываю всех депутатов вступить в ряды территориальной обороны Киева. Покажите киевлянам, что готовы их защищать!" подчеркнул Кличко.
Одними из первых контракты заключили депутаты Дмитрий Белоцерковец, Олеся Зубрицкая, Александр Гончаров, Богдан Черний и Михаил Ищенко из "УДАРа Виталия Кличко", Григорий Маленко и Тарас Козак из "Голоса", Андрей Витренко и Михаил Присяжнюк из "Слуги народа" и другие.
Как сообщалось, в Киеве введен механизм упрощенного оформления резервистов по принципу "единого окна". Также создана горячая линия 063-651-44-46, куда можно звонить по вопросам записи в терроборону.
"УДАР Виталия Кличко" обратился к руководству государства максимально упростить процедуру вступления в территориальную оборону по всей стране по примеру Киева.
Ранее мэр столицы Виталий Кличко обнародовал мобилизационный ролик, чтобы призвать украинцев вступать в ряды территориальной обороны.