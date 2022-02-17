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У Кличка приймають депутатів у тероборону прямо в Київраді

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 14:18
У Кличка приймають депутатів у тероборону прямо в Київраді Фото: КМДА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

17 лютого в Київраді для міських депутатів було організовано вступ усіх охочих до Територіальної оборони міста Києва. Запис вели працівники Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

Представники депутатського корпусу підписували контракти прямо в кулуарах сесійної зали Київради.

На початку пленарного засідання мер Києва, лідер "УДАРу" Віталій Кличко закликав депутатів Київської міської ради вступати до бригади територіальної оборони столиці.

"Я звертаюся до депутатів Київради! Ми з вами ухвалюємо рішення, важливі для безпеки та оборони міста. Але також ми повинні показувати своїм прикладом, що готові - всі разом пліч-о-пліч захищати нашу столицю, якщо настане критичний момент. Закликаю всіх депутатів вступити до лав територіальної оборони Києва. Покажіть киянам, що готові їх захищати!" - наголосив Кличко.

Одними з перших контракти заключили депутати Дмитро Білоцерковець, Олеся Зубрицька, Олександр Гончаров, Богдан Чорній та Михайло Іщенко з "УДАРу Віталія Кличка", Григорій Маленко та Тарас Козак з "Голосу", Андрій Вітренко та Михайло Присяжнюк зі "Слуги народу" та інші.

Як повідомлялося, у Києві започатковано механізм спрощеного оформлення резервістів за принципом "єдиного вікна". Також створено гарячу лінію 063-651-44-46, куди можна телефонувати з питань запису до тероборони.

"УДАР Віталія Кличка" звернувся до керівництва держави максимально спростити процедуру вступу до територіальної оборони по всій країні за прикладом Києва.

Раніше мер столиці Віталій Кличко оприлюднив мобілізаційний ролик, щоб закликати українців вступати до територіальної оборони.

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