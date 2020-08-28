Кличко предлагает Кабмину расширить использование приложения "Дій вдома"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что приложение "Дій вдома" показало свою эффективность. Его должны устанавливать граждане, которые пересекают государственную границу с Украиной.
Об этом он заявил на брифинге.
Как он напомнил, это приложение устанавливают в течение 24 часов с момента пересечения границы и за это время человек может иметь много контактов.
"Но, чтобы обезопасить жителей всех городов страны, столичная власть предлагает Кабинету министров принять еще одно постановление. Чтобы приложение "Дій вдома" устанавливали и люди, которые контактировали с теми, кто заболел", - отметил он.
Он считает, что таким образом можно быстрее выявлять возможные вспышки заболевания.
Отметим, правительство предоставило органам местного самоуправления право на доступ к данным электронного сервиса "Дій вдома" для контроля лиц, которые подлежат самоизоляции, обсервации, также относительно лиц, которые нарушили правила карантина.
Напомним, правительство ужесточило ограничительные меры на территории областей из-за роста заболеваемости.
Отметим, что в Украине продолжили карантинное зонирование минимум до 1 ноября.