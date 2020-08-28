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Кличко предлагает Кабмину расширить использование приложения "Дій вдома"

Киев, Пятница 28 августа 2020 13:41
Кличко предлагает Кабмину расширить использование приложения "Дій вдома"
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что приложение "Дій вдома" показало свою эффективность. Его должны устанавливать граждане, которые пересекают государственную границу с Украиной.

Об этом он заявил на брифинге.

Как он напомнил, это приложение устанавливают в течение 24 часов с момента пересечения границы и за это время человек может иметь много контактов.

"Но, чтобы обезопасить жителей всех городов страны, столичная власть предлагает Кабинету министров принять еще одно постановление. Чтобы приложение "Дій вдома" устанавливали и люди, которые контактировали с теми, кто заболел", - отметил он.

Он считает, что таким образом можно быстрее выявлять возможные вспышки заболевания.

Отметим, правительство предоставило органам местного самоуправления право на доступ к данным электронного сервиса "Дій вдома" для контроля лиц, которые подлежат самоизоляции, обсервации, также относительно лиц, которые нарушили правила карантина.

Напомним, правительство ужесточило ограничительные меры на территории областей из-за роста заболеваемости.

Отметим, что в Украине продолжили карантинное зонирование минимум до 1 ноября.

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