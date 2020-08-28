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Кличко пропонує Кабміну розширити використання додатку "Дій вдома"

Київ, П'ятниця 28 серпня 2020 13:41
Кличко пропонує Кабміну розширити використання додатку "Дій вдома"
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що додаток "Дій вдома" показав свою ефективність. Його повинні встановлювати громадяни, які перетинають державний кордон з Україною.

Про це він заявив на брифінгу.

Як він нагадав, цей додаток встановлюють протягом 24 годин з моменту перетину кордону і за цей час людина може мати багато контактів.

"Але, щоб убезпечити мешканців усіх міст країни, столична влада пропонує Кабінету міністрів ухвалити ще одну постанову. Щоб додаток "Дій вдома" встановлювали і люди, які контактували з тими, хто захворів", - зазначив він.

Він вважає, що таким чином можна швидше виявляти можливі спалахи захворювання.

Зазначимо, уряд надав органам місцевого самоврядування право на доступ до данних електронного сервісу "Дій вдома" для контролю осіб, які підлягають самоізоляції, обсервації, також щодо осіб, які порушили правила карантину.

Нагадаємо, уряд посилив обмежувальні заходи на території областей через зростання захворюваності.

Зазначимо, в Україні продовжили карантинне зонування мінімум до 1 листопада.

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