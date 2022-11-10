Кличко повідомив про завершальні роботи з ремонту "скляного" мосту

"Відновлюємо наш пішохідно-велосипедний міст! Скло для перильної огорожі та підлогове скло виготовили й доставили. І вже фахівці встановлюють нові скляні елементи замість пошкоджених вибухом російської ракети. Із 16 елементів підлогового скла вже замінили 14. Також ремонтують освітлення перил", - повідомив Кличко.

Він нагадав, що працівники підприємства "Київавтошляхміст" одразу після ліквідації наслідків вибуху здійснили детальний огляд конструкцій мосту і заявили, що вони неушкоджені. Міст вистояв.

"Вже невдовзі кияни та гості столиці зможуть знову гуляти ним та милуватися чудовими краєвидами нашого незламного міста", - зазначив Кличко.