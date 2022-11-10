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Кличко повідомив про завершальні роботи з ремонту "скляного" мосту

Фото: на "скляном" мосту завершують ремонтні роботи (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Сергей Новиков

На "скляному" мосту, який постраждав під час російських ракетних ударів по Києву, вже завершують ремонтні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Відновлюємо наш пішохідно-велосипедний міст! Скло для перильної огорожі та підлогове скло виготовили й доставили. І вже фахівці встановлюють нові скляні елементи замість пошкоджених вибухом російської ракети. Із 16 елементів підлогового скла вже замінили 14. Також ремонтують освітлення перил", - повідомив Кличко.

Він нагадав, що працівники підприємства "Київавтошляхміст" одразу після ліквідації наслідків вибуху здійснили детальний огляд конструкцій мосту і заявили, що вони неушкоджені. Міст вистояв.

"Вже невдовзі кияни та гості столиці зможуть знову гуляти ним та милуватися чудовими краєвидами нашого незламного міста", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, 10 жовтня під час ракетних ударів РФ по Києву постраждав скляний пішохідно-велосипедний міст через Володимирський узвіз.

В той момент на мосту були люди, ракета впала поруч з ним. Після вибуху частина мосту накрила чорна хмара диму, посипалися вниз уламки інфраструктурного об'єкта.

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КиївВіталий Кличко