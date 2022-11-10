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Кличко сообщил о заключительных работах по ремонту "стеклянного" моста

Фото: на "стеклянном" мосту завершают ремонтные работы (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Сергей Новиков

На "стеклянном" мосту, пострадавшем во время российских ракетных ударов по Киеву, уже завершают ремонтные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegram .

"Восстанавливаем наш пешеходно-велосипедный мост! Стекло для перильной ограды и напольное стекло изготовили и доставили. И уже специалисты устанавливают новые стеклянные элементы вместо поврежденных взрывом российской ракеты. Из 16 элементов напольного стекла уже заменили 14. Также ремонтируют освещение перил", - сообщил Кличко. .

Он напомнил, что работники предприятия "Киевавтодоргород" сразу после ликвидации последствий взрыва провели детальный осмотр конструкций моста и заявили, что они невредимы. Мост выстоял.

"Уже вскоре киевляне и гости столицы смогут снова гулять по нему и любоваться прекрасными видами нашего несокрушимого города", - отметил Кличко.

Напомним, 10 октября во время ракетных ударов РФ по Киеву пострадал стеклянный пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск.

В тот момент на мосту были люди, ракета упала рядом с ним. После взрыва часть моста накрыло черное облако дыма, посыпавшиеся вниз обломки инфраструктурного объекта.

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КиевВиталий Кличко