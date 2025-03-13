Кличко повідомив, що допомога Силам оборони від Києва збільшиться ще на 500 млн гривень

"До нас постійно звертаються різні підрозділи із запитами про допомогу на найнеобхідніше оснащення. Дав доручення виконавчому органу передбачити ще 500 млн гривень на фінансування потреб військових Збройних сил України", - повідомив Кличко.

Він також нагадав, що в січні Київрада збільшила допомогу військовим на 5 мільярди гривень.

"В січні ми спрямували 5 млрд грн на підтримку наших захисників. А також – на допомогу їх сімʼям, на реабілітацію та виплати ветеранам. Додаємо наразі ще півмільярда", - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році Київ виділив на підтримку Сил оборони найбільшу суму серед усіх регіонів – майже 10 млрд гривень. Також Віталій Кличко повідомляв, що з січня 2025 року громада столиці передала на фронт вже понад 2 600 дронів різних типів, а також системи РЕБ.

Окрім того, мер Києва передав 27 бригаді НГУ чергову допомогу від киян – 45 систем РЕБ "Апостол" для протидії БпЛА.