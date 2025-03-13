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Кличко сообщил, что помощь Силам обороны от Киева увеличится еще на 500 млн гривен

Фото: Кличко сообщил, что помощь Силам обороны от Киева увеличится еще на 500 млн гривен (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко распорядился увеличить помощь Силам обороны еще на полмиллиарда гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"К нам постоянно обращаются различные подразделения с запросами о помощи на самое необходимое оснащение. Дал поручение исполнительному органу предусмотреть еще 500 млн гривен на финансирование потребностей военных Вооруженных сил Украины", - сообщил Кличко.

Он также напомнил, что в январе Киевсовет увеличил помощь военным на 5 миллиардов гривен.

"В январе мы направили 5 млрд грн на поддержку наших защитников. А также - на помощь их семьям, на реабилитацию и выплаты ветеранам. Добавляем сейчас еще полмиллиарда", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Киев выделил на поддержку Сил обороны наибольшую сумму среди всех регионов - почти 10 млрд гривен. Также Виталий Кличко сообщал, что с января 2025 года община столицы передала на фронт уже более 2 600 дронов различных типов, а также системы РЭБ.

Кроме того, мэр Киева передал 27 бригаде НГУ очередную помощь от киевлян - 45 систем РЭБ "Апостол" для противодействия БпЛА.

 

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Виталий КличкоКиевВСУ