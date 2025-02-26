Кличко передав 27 бригаді Нацгвардії системи РЕБ поліпшеної дії для боротьби з дронами
Мер Києва Віталій Кличко передав 27 бригаді НГУ чергову допомогу від киян – 45 систем РЕБ "Апостол" для протидії БпЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegam мера столиці.
"Сьогодні від громади столиці передав захисникам на фронт чергову партію допомоги. Бійцям 27-ї Печерської бригади Північного територіального командування Нацгвардії України вирушило необхідне оснащення - 45 систем протидії БпЛА всенаправленої дії "Апостол". Це купольні системи РЕБ із розширеним діапазоном частот", - повідомив Віталій Кличко.
Мер зазначив, що минулого року Київ виділив цій бригаді з міського бюджету на оснащення 60 млн грн.
"Столиця продовжує допомагати нашим захисникам, знаходячи можливості і в бюджеті міста, і за небюджетні кошти. Нагадаю, цього року Київрада вже спрямувала понад 5 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. Із них 4,9 млрд – на програму «Захисник Києва». Ці кошти підуть, зокрема, на безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ та інше необхідне оснащення", - наголосив Кличко.
Раніше повідомлялося, що минулого року столиця спрямувала на підтримку Сил оборони 10 мільярдів гривень. Це найбільша сума серед усіх регіонів.
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