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Кличко с послом Германии в Украине презентовали художественную композицию, созданную художниками двух стран

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Киев, Понедельник 25 октября 2021 17:47
Кличко с послом Германии в Украине презентовали художественную композицию, созданную художниками двух стран Фото: мэр Киева Виталий Кличко и посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко и посол Германии в Украине Анка Фельдгузен презентовали новую художественную композицию, которая появилась на здании посольства Германии. Композицию создавали молодые художники двух стран.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Презентацию приурочили к завершению недель Германии в Украине. Флаги двух государств, изображения которых украсили фасад здания посольства, символизируют дружбу и партнерство Украины и Германии, которые длятся уже почти 30 лет. Вскоре мы будем отмечать годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и Германией", - подчеркнул Кличко.

Лидер партии "УДАР" отметил, что Германия всегда поддерживала независимость и территориальную целостность Украины и европейские стремления нашего государства, помогала и помогает воплощать необходимые реформы.

"В Киеве мы с немецкими партнерами воплощаем много проектов, которые помогают изменять наш город. Продолжаются и побратимские отношения Киева с несколькими немецкими городами. И мы будем продолжать наше сотрудничество, перенимать лучший европейский опыт наших друзей", - подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщалось, ранее Кличко презентовал концепцию транспортной и парковочной политики столицы.

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Виталий Кличко
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