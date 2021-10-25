Кличко з послом Німеччини в Україні презентували художню композицію, створену художниками двох країн

Лідер "УДАРу", мер Києва Віталій Кличко та посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен презентували нову художню композицію, яка з’явилася на будівлі посольства Німеччини. Композицію створювали молоді художники двох країн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

"Презентацію приурочили до завершення тижнів Німеччини в Україні. Прапори двох держав, зображення яких прикрасило фасад будівлі посольства, символізують дружбу та партнерство України і Німеччини, що триває вже майже 30 років. Невдовзі ми відзначатимемо річницю встановлення дипломатичних відносин між Україною і Німеччиною", - підкреслив Кличко.

Лідер партії "УДАР" зазначив, що Німеччина завжди підтримувала незалежність і територіальну цілісність України та європейські прагнення нашої держави, допомагала і допомагає втілювати необхідні реформи.

"У Києві ми з німецькими партнерами втілюємо багато проектів, які допомагають змінювати наше місто. Тривають і побратимські відносини Києва з кількома німецькими містами. І ми будемо продовжувати нашу співпрацю, переймати найкращий європейський досвід наших друзів", - підкреслив Віталій Кличко.