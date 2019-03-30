Кличко: за последние четыре года в Киеве обновили отделения в 34 больницах

Фото: Виталий Кличко (kiev.klichko.org)

По словам Кличко, в этом году ремонт медучреждений продолжат

В течение последних четырех лет в Киеве обновили отделения в 34-х больницах и реконструировали 4 родильных дома. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала “Киев”, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кличко.

Он также отметил, что в этом году ремонт медучреждений продолжат.

“В частности, будем ремонтировать фасад и приемное отделение в клинических больницах №1 и №3, приемное отделение в городской больнице №4. Обновим и приемное отделение в Больнице скорой помощи, Центр крови, отделение химиотерапии в Онкоцентре. Сделаем ремонт и во многих других медицинских заведениях”, - сказал Кличко.

По словам мэра, сегодня обновление медучреждений столицы происходит по самым высоким стандартам и отвечает всем ключевым требованиям.

“Мы закупаем и самое современное медоборудование, которое дает возможность оперативной диагностики, лечения, которое помогает спасать жизни людей”, - отметил Виталий Кличко.