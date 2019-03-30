Кличко: за останні чотири роки в Києві оновили відділення в 34 лікарнях

Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

За словами Кличка, цього року ремонт медзакладів продовжать

Протягом останніх чотирьох років у Києві оновили відділення в 34-ох лікарнях та реконструювали 4 пологових будинки. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу “Київ”, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кличка.

Він також зазначив, що цього року ремонт медзакладів продовжать.

“Зокрема, будемо ремонтувати фасад та приймальне відділення у клінічних лікарнях №1 та №3, приймальне відділення у міській лікарні №4. Оновимо і приймальне відділення у Лікарні швидкої допомоги, Центр крові, відділення хіміотерапії в Онкоцентрі. Зробимо ремонт і в багатьох інших медичних закладах”, - сказав Кличко.

За словами мера, сьогодні оновлення медустанов столиці відбувається за найвищими стандартами і відповідає всім ключовим вимогам.

“Ми закуповуємо і найсучасніше медобладнання, яке дає можливість оперативної діагностики, лікування, яке допомагає рятувати життя людей”, - відзначив Віталій Кличко.