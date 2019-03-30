ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кличко: за останні чотири роки в Києві оновили відділення в 34 лікарнях

Новини » Суспільство    30.03.2019 - 11:59
Кличко: за останні чотири роки в Києві оновили відділення в 34 лікарнях
Фото: Віталій Кличко (kiev.klichko.org)

За словами Кличка, цього року ремонт медзакладів продовжать

Протягом останніх чотирьох років у Києві оновили відділення в 34-ох лікарнях та реконструювали 4 пологових будинки. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу “Київ”, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кличка.

Він також зазначив, що цього року ремонт медзакладів продовжать.

“Зокрема, будемо ремонтувати фасад та приймальне відділення у клінічних лікарнях №1 та №3, приймальне відділення у міській лікарні №4. Оновимо і приймальне відділення у Лікарні швидкої допомоги, Центр крові, відділення хіміотерапії в Онкоцентрі. Зробимо ремонт і в багатьох інших медичних закладах”, - сказав Кличко.

За словами мера, сьогодні оновлення медустанов столиці відбувається за найвищими стандартами і відповідає всім ключовим вимогам. 

“Ми закуповуємо і найсучасніше медобладнання, яке дає можливість оперативної діагностики, лікування, яке  допомагає рятувати  життя людей”, - відзначив Віталій Кличко. 

У центрі Києва сьогодні заборонять рух транспорту
Вибори 2019 Вибори в Україні: як проходить день тиші перед голосуванням за президента Рейтинги кандидатів
Новини України Віталий КличкоКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся