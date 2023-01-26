Кличко: політична облога Чернігова шкодить усій країні

Мер Києва Віталій Кличко їде до Львова, щоб бути присутнім на засіданні Львівського апеляційного суду під час розгляду справи мера Чернігова Владислава Атрошенка. На його думку, в цьому суді буде вирішуватися доля всього місцевого самоврядування України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Кличка.

"Мери міст, представники місцевого самоврядування, команда Асоціації міст України виступили на підтримку Владислава Атрошенка та захист місцевого самоврядування в країні. Бо зараз в суді вирішується доля не лише однієї людини, мера міста, а й захист всього місцевого самоврядування, а також результатів волевиявлення чернігівців. Тому ми будемо присутні на засіданні при розгляді апеляції. Політична облога Чернігова шкодить усій країні та має закінчитися. Сьогодні, коли місцева влада бореться з безліччю викликів, всі повинні працювати спільно. Без жодних політичних протиборств", - заявив Кличко.

На його думку, апеляційний суд "буде керуватися законом, а не політичними вказівками" і скасує рішення Яворівського суду, яке позбавило мера Чернігова Владислава Атрошенка права керувати містом.

"Інакше це може стати небезпечним прецедентом, коли районні суди з іншого кінця країни фактично відміняють волю виборців 300-тисячного міста. Це неприпустимо. Мер Чернігова з першого дня широкомасштабного вторгнення росії був з містом, з мешканцями, поряд із ЗСУ захищав місто. Місто вистояло, а мер Чернігова був нагороджений президентом орденом "За мужність". Тому рішення суду про тимчасове відсторонення виглядає вкрай сумнівним", - наголосив Кличко.