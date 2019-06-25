Кличко показал, как работают инспекторы по парковке в Киеве

На улицы Киева уже вышли инспекторы по парковке
Мэр Киева Виталий Кличко показал, как работают в столице инспекторы по парковке. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на видео, опубликованное на Facebook мэра Киева.
"На улицы Киева уже вышли инспекторы по парковке. Они выявляют автомобили, припаркованные на остановках общественного транспорта или в зоне действия знака о запрете парковаться, и пока выписывают предупреждение и проводят с нарушителями профилактические разьяснительные беседы или оставляют памятку о правилах парковки в столице. Однако совсем скоро тех, кто нарушает правила парковки, будут наказывать гривной", - написал мэр.
Кличко отметил, что максимальный штраф составит 510 гривен. Авто же будут отправлять на штрамайданчик.
"Кстати, за транспортировку автомобиля и его пребывание на штрафстоянке тоже придется заплатить. Поэтому стоить небрежное парковки немало", - подчеркнул Кличко.
По его словам, избежать ответственности не удастся, ведь инспекторы получат специальные планшеты с базой данных МВД. С помощью этих гаджетов можно будет за несколько секунд определить владельца машины.
"Свои правонарушениях многие водители пытаются оправдать отсутствием парковок в городе. Но это неправда. Даже в центре столицы есть большое количество мест для парковки, где можно оставить свое авто и не мешать другим людям передвигаться по городу. Карта с местами для парковки здесь: parkservis.kiev.ua/services", - написал Кличко.
Друзья! На улицы Киева уже вышли инспекторы по парковке. Они выявляют автомобили, припаркованные на остановках общественного транспорта или в зоне действия знака о запрете парковаться, и пока выписывают предупреждение и проводят с нарушителями профилактически-р'яснювальні беседы или оставляют память»памятку о правилах парковки в столице. Однако совсем скоро тех, кто нарушает правила парковки, будут наказывать рублем. Максимальный штраф – 510 гривен. Авто же отправлять на штрамайданчик. Кстати, за транспортировку автомобиля и его пребывание на штрафстоянке тоже придется заплатить. Поэтому, стоить небрежное парковки немало. Избежать ответственности не удастся, ведь инспекторы получат специальные планшеты с базой данных МВД. С помощью этих гаджетов можно будет за несколько секунд определить владельца автомобиля. Свои правонарушениях многие водители пытаются оправдать отсутствием парковок в городе. Но это неправда. Даже в центре столицы есть большое количество мест для парковки, где можно оставить свое авто и не мешать другим людям передвигаться по городу. Карта с местами для парковки здесь: https://parkservis.kiev.ua/services.Опубликовано Кличко - мэр Понедельник, 24 июня 2019 г.