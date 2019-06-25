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Кличко показав, як працюють інспектори з паркування у Києві

Новини » Суспільство    25.06.2019 - 11:21
Кличко показав, як працюють інспектори з паркування у Києві
Ілюстративне фото (прес-служба мера)

На вулиці Києва вже вийшли інспектори з паркування

Мер Києва Віталій Кличко показав, як працюють у столиці інспектори з паркування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане на Facebook мера Києва.

"На вулиці Києва вже вийшли інспектори з паркування. Вони виявляють автівки, припарковані на зупинках громадського транспорту чи у зоні дії знаку про заборону паркуватися, і поки виписують попередження та проводять з порушниками профілактично-роз'яснювальні бесіди або залишають пам’ятку про правила паркування в столиці. Однак зовсім скоро тих, хто порушує правила паркування, будуть карати гривнею", - написав мер.

Кличко зазначив, що максимальний штраф становитиме 510 гривень. Авто ж відправлятимуть на штрамайданчик.

"До речі, за транспортування автомобіля та його перебування на штрафмайданчику теж доведеться заплатити. Тож коштуватиме недбале паркування чимало", - підкреслив Кличко.

За його словами, уникнути відповідальності не вдасться, адже інспектори отримають спеціальні планшети з базою даних МВС. За допомогою цих гаджетів можна буде за кілька секунд визначити власника автівки.

"Свої правопорушення чимало водіїв намагаються виправдати відсутністю парковок в місті. Але це неправда. Навіть в центрі столиці є велика кількість місць для паркування, де можна залишити своє авто і не заважати іншим людям пересуватися містом. Мапа з місцями для паркування тут: parkservis.kiev.ua/services", - написав Кличко.

 

Друзі! На вулиці Києва вже вийшли інспектори з паркування. Вони виявляють автівки, припарковані на зупинках громадського транспорту чи у зоні дії знаку про заборону паркуватися, і поки виписують попередження та проводять з порушниками профілактично-роз'яснювальні бесіди або залишають пам»ятку про правила паркування в столиці. Однак зовсім скоро тих, хто порушує правила паркування, будуть карати гривнею. Максимальний штраф – 510 гривень. Авто ж відправлятимуть на штрамайданчик. До речі, за транспортування автомобіля та його перебування на штрафмайданчику теж доведеться заплатити. Тож, коштуватиме недбале паркування чимало. Уникнути відповідальності не вдасться, адже інспектори отримають спеціальні планшети з базою даних МВС. За допомогою цих гаджетів можна буде за кілька секунд визначити власника автівки. Свої правопорушення чимало водіїв намагаються виправдати відсутністю парковок в місті. Але це неправда. Навіть в центрі столиці є велика кількість місць для паркування, де можна залишити своє авто і не заважати іншим людям пересуватися містом. Мапа з місцями для паркування тут: https://parkservis.kiev.ua/services.

Опубліковано Кличко - мер Понеділок, 24 червня 2019 р.

 

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