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Кличко показав, як Київ готується підняти головний прапор

Київ, Понеділок 17 серпня 2020 13:59
Кличко показав, як Київ готується підняти головний прапор
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Найбільший в країні флагшток зводять за кошти меценатів

Мер Києва Віталій Кличко відвідав будівельний майданчик, де вже розпочали встановлювати флагшток для найвищого, головного прапору України.

Відео з майданчика Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Тиждень залишився до великих свят для українців - Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності. Зранку навідався на будмайданчик, де встановлюють найбільший, головний Прапор України. Роботи активно тривають. Вже привезли конструкції", - зазначив мер.

Також, за його словами, напередодні Дня Державного Прапору буде відкрито меморіал.

"Встановлять прапор на київських пагорбах, де відкривається дивовижний вид на наше місто. І весь Київ бачитиме головний прапор нашої держави", - додав він.

Друзі! Зранку навідався на будмайданчик, де встановлюють найбільший, головний прапор України. Роботи активно тривають. І напередодні Дня Державного прапору ми відкриємо меморіал. Зводиться він за кошти меценатів.

Опубліковано Віталієм Кличком Неділя, 16 серпня 2020 р.

Кличко зауважив, що найбільший в країні флагшток зводять за кошти меценатів.

Нагадаємо, День Державного Прапора відзначається 23 серпня.

Офіційне свято було затверджено указом тодішнього президента України Леоніда Кучми від 23 серпня 2004 року. Саме в цей день, в 1991 році, в сесійний зал Верховної ради був внесений синьо-жовтий прапор.

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