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Кличко почтил Героев Небесной сотни

Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко почтил память Героев Небесной сотни.

Об этом сообщает его официальный сайт.

В день трагических событий, происходивших 18 февраля на улице Институтской и Майдане Независимости, Кличко возложил цветы на месте расстрелов украинских патриотов на Аллее Небесной Сотни.

"У меня до сих пор перед глазами Майдан в эти дни... Он стал полем боя за достоинство украинцев и будущее нашего государства. Пламя, выстрелы, оборванные жизни лучших патриотов... Мы все помним и чтим подвиг каждого Героя", - отметил мэр Киева.

По его словам, каждый день борьбы - с осени 2013 по февраль 2014 - не был напрасным.

"И как бы ни было сложно, мы не разуверимся и не отступим от идеалов и принципов, которые отстаивали на Майдане. Вечная слава Героям! И уважение каждому, кто боролся и борется за достоинство и будущее Украины. Кто помогал тогда и поддерживает сегодня патриотов украинского государства", - отметил Кличко.

Напомним, Верховной раде рекомендуют принять заявление в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции достоинства. В этом документе ВР должна дать оценку режима президента Виктора Януковича.

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Новости Украины Виталий КличкоНебесная сотня
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