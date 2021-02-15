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Годовщина Евромайдана: Раде рекомендуют дать оценку режиму Януковича

Новина українською → Украина, Понедельник 15 февраля 2021 16:15
Годовщина Евромайдана: Раде рекомендуют дать оценку режиму Януковича Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховной раде рекомендуют принять заявление в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции достоинства. В этом документе ВР должна дать оценку режиму президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Такую рекомендацию предоставил комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Речь идет о постановлении №2739. В комитете обратили внимание, что Европейский суд уже дал оценку этим событиям, поэтому важно принять постановление.

Этот документ включает позицию Рады по определению Революции достоинства одним из ключевых моментов украинского государства и выразителем национальной идеи свободы; недопустимости промедления с расследованием "дел Майдана"; важности памяти о героях Небесной сотни.

Также в нем прописана позиция парламента о недопустимости узурпации власти; политическая оценка режима Виктора Януковича; осуждение противоправных действий отдельных сотрудников подразделений милиции "Беркут", военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей, других лиц во время Майдана; важность мирных собраний и недопустимость произвола.

Напомним, в Верховной раде хотят заслушать генерального прокурора Ирину Венедиктову. Народные депутаты хотят узнать о ходе расследования дел Майдана.

Как писало РБК-Украина, в конце января Европейский суд по правам человека вынес решение в ряде дел по событиям Революции достоинства. В решении говорится о многочисленных нарушениях прав человека и ответственность государства Украина за смерти протестующих.

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