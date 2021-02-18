RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кличко вшанував Героїв Небесної сотні

Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко вшанував пам’ять Героїв Небесної сотні.

Про це повідомляє його офіційний сайт.

У день трагічних подій, що відбувалися 18 лютого на вулиці Інститутській та Майдані Незалежності, Кличко поклав квіти на місці розстрілів українських патріотів на алеї Небесної сотні.

"У мене досі перед очима Майдан у ці дні... Він став полем бою за гідність українців і майбутнє нашої держави. Полум'я, постріли, обірвані життя найкращих патріотів...Ми все пам'ятаємо і шануємо подвиг кожного Героя", - зазначив мер.

За його словами, кожен день боротьби - від осені 2013 до лютого 2014 - не був марним.

"І як би не було складно, ми не зневіримося і не відступимося від ідеалів та принципів, які відстоювали на Майдані. Вічна слава Героям! І повага кожному, хто боровся і бореться за гідність і майбутнє України. Хто допомагав тоді і підтримує сьогодні патріотів української держави, - додав Кличко.

Нагадаємо, Верховній раді рекомендують ухвалити заяву у зв’язку з сьомою річницею початку Євромайдану та подій Революції гідності. У цьому документі ВР має дати оцінку режиму президента Віктора Януковича.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Віталий КличкоНебесная сотня
Читайте також
Кличко поділився планами створення Меморіального центру Голокосту в Києві
Рейтинг політиків: кому довіряють українці у лютому
Прогноз погоди