Кличко перевірив, як відбувається відновлення столичних будинків після російських обстрілів

"На початку літа ми розпочали відновлювальні роботи 16 найбільш пошкоджених обстрілами російських варварів житлових будинків. Сьогодні вже оглянув будинки на проспекті Свободи та вулиці Ірпінській, де роботи практично завершили. І люди повертаються в свої помешкання. До кінця року завершать і ремонтні роботи в трьох будинках поруч (на проспекті Свободи та вулиці Межовій), що також зазнали ушкоджень від вибухової хвилі. Там ремонтують та утеплюють фасад і здійснять часткові ремонти у квартирах, де це необхідно", - заявив Кличко.

Він відвідав п’ятиповерховий будинок на проспекті Свободи в Подільському районі, який постраждав у березні цього року, коли снаряд розірвався на відстані 4 метрів від його стіни.

За словами Кличка, на сьогодні на об’єкті практично завершили будівельні роботи: фасад повністю відремонтовано та утеплено, відновлені внутрішні інженерні мережі, майже завершений ремонт квартир та місць загального користування, які зазнали ушкоджень.

Ремонт 29-поверхового будинку на вулиці Ірпінській, у двір якого наприкінці березня потрапила російська ракета, також завершено.

"На сьогодні повністю відремонтували фасад та місця загального користування. Практично завершили ремонти пошкоджених квартир та відновлення інженерних мереж. Відремонтували ліфти в 3 та 4 під’їздах", - повідомив мер Києва.

Кличко також зазначив, що загалом у столиці ракетними обстрілами пошкоджені понад 650 інфраструктурних об’єктів та житлових будинків. На відновлювальні роботи столиця виділила з резервного фонду міського бюджету майже 600 мільйонів гривень. Іще 200 мільйонів виділив уряд.