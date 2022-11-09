RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кличко проверил, как происходит восстановление столичных домов после российских обстрелов

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Юлия Бойко

Восстановление нескольких столичных домов, наиболее пострадавших от российских обстрелов, практически завершено, люди возвращаются в свои дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко после проверки хода ремонтных работ.

"В начале лета мы приступили к восстановительным работам 16 наиболее поврежденных обстрелами российских варваров жилых домов. Сегодня уже осмотрел дома на проспекте Свободы и Ирпенской улицы, где работы практически завершили. И люди возвращаются в свои дома. До конца года завершат и ремонтные работы в трех домах рядом (на проспекте Свободы и улицы Межовой), которые также получили повреждения от взрывной волны. Там ремонтируют и утепляют фасад и проведут частичные ремонты в квартирах, где это необходимо", - заявил Кличко.

Он посетил пятиэтажное здание на проспекте Свободы в Подольском районе, который пострадал в марте этого года, когда снаряд разорвался в 4 метрах от его стены.

По словам Кличко, на сегодня на объекте практически завершили строительные работы: фасад полностью отремонтирован и утеплен, восстановлены внутренние инженерные сети, почти завершен ремонт квартир и мест общего пользования, которые получили повреждения.

Ремонт 29-этажного дома на Ирпенской улице, во двор которого в конце марта попала российская ракета, также завершен.

"На сегодня полностью отремонтировали фасад и места общего пользования. Практически завершили ремонты поврежденных квартир и восстановление инженерных сетей. Отремонтировали лифты в 3 и 4 подъездах", - сообщил мэр Киева.

Кличко также отметил, что в столице ракетными обстрелами повреждены более 650 инфраструктурных объектов и жилых домов. На восстановительные работы столица выделила из резервного фонда городского бюджета около 600 миллионов гривен. Еще 200 миллионов выделило правительство.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВиталий Кличко