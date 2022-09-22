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Кличко: пересувні мобільні котельні обігріватимуть будівлі у Києві в разі виникнення НС

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Четвер 22 вересня 2022 15:24
Кличко: пересувні мобільні котельні обігріватимуть будівлі у Києві в разі виникнення НС Фото: мер Києва Віталій Кличко (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Київ закупить пересувні мобільні котельні та мобільні пункти обігріву на випадок надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Facebook.

"Столиця придбає пересувні мобільні котельні як резервне джерело теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону. Вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи і працюватимуть в пунктах обігріву, які розгорне місто", - заявив Віталій Кличко.

Також він повідомив про проведення переговорів з німецькими партнерами про допомогу Києву у підготовці до опалювального сезону.

"Цей опалювальний сезон буде дуже складним в умовах воєнного стану. Звернувся до Федерального міністра економічної співпраці та розвитку Німеччини надати Києву в якості допомоги генератори та мобільні пункти обігріву", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко заявляв, що Київ готується до опалювального сезону в посиленому режимі, враховуючи серйозність ризиків, пов’язаних з російською агресією.

Придбано резервне паливо для ТЕЦ, додаткова спецтехніка, зокрема аварійно-ремонтні авто. Проходить перевірку система електропостачання, яка є резервною для забезпечення тепла.

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Віталий Кличко Опалювальный сезон
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