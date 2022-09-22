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Кличко: мобильные передвижные котельные будут обогревать здания в Киеве в случае возникновения ЧС

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Четверг 22 сентября 2022 15:24
Кличко: мобильные передвижные котельные будут обогревать здания в Киеве в случае возникновения ЧС Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Киев закупит передвижные мобильные котельные и мобильные пункты обогрева в случае чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Facebook .

"Столица приобретет мобильные передвижные котельные как резервный источник теплоснабжения на случай внештатных ситуаций во время отопительного сезона. Они будут обеспечивать теплом больницы, детсады, школы и будут работать в пунктах обогрева, которые развернет город", - заявил Виталий Кличко.

Также он сообщил о проведении переговоров с немецкими партнерами о помощи Киеву в подготовке к отопительному сезону.

"Этот отопительный сезон будет очень сложным в условиях военного положения. Обратился к Федеральному министру экономического сотрудничества и развития Германии предоставить Киеву в качестве помощи генераторы и мобильные пункты обогрева", - отметил Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко заявлял, что Киев готовится к отопительному сезону в усиленном режиме, учитывая серьезность рисков, связанных с российской агрессией.

Куплено резервное топливо для ТЭЦ, дополнительная спецтехника, в том числе аварийно-ремонтные авто. Проходит проверку системы электроснабжения, которая является резервной для обеспечения тепла.

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Виталий Кличко Отопительный сезон
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