Кличко передав Третьому армійському корпусу 6 тисяч дронів від громади Києва

Понеділок 18 серпня 2025 18:45
Кличко передав Третьому армійському корпусу 6 тисяч дронів від громади Києва Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Мер Києва Віталій Кличко передав Збройним Силам України нову партію допомоги від київської громади - ще 6 тисяч дронів різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва.

"Передав від громади столиці бійцям 3-го армійського корпусу ЗСУ нову партію необхідної допомоги - ще 6000 дронів різних типів. Зокрема, частину з них отримають і військові 3-ї штурмової бригади, яка входить до складу корпусу", - написав Кличко.

Він зазначив, що з початку 2025 року з міського бюджету Київ виділив 400 млн грн для 3-ої штурмової бригади, а минулого року вона отримала, зокрема, понад 10 000 дронів та 20 нових пікапів Toyota Hilux.

"Від початку року з міського бюджету цій бригаді на оснащення Київ виділив 400 млн грн. Цієї зими бійцям 3-ї штурмової столиця передала сучасну мобільну школу для навчання керуванню FPV-дронами. Її створили на базі старого автобуса МАЗ, який повністю оновили та оснастили. А минулого року 3 штурмова отримала, зокрема, понад 10 000 дронів та 20 нових пікапів Toyota Hilux. Їх закупили за кошти, виділені бригаді столицею", - написав Кличко.

За словами мера столиці, загалом у 2025-му на підтримку ЗСУ Київрада спрямувала вже 6 млрд грн. Бійцям різних бригад Київ відправив на фронт понад 40 000 БпЛА.

