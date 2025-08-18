ua en ru
Кличко передал Третьему армейскому корпусу 6 тысяч дронов от общины Киева

Понедельник 18 августа 2025 18:45
Кличко передал Третьему армейскому корпусу 6 тысяч дронов от общины Киева Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Мэр Киева Виталий Кличко передал Вооруженным Силам Украины новую партию помощи от киевской общины - еще 6 тысяч дронов разных типов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева.

"Передал от общины столицы бойцам 3-го армейского корпуса ВСУ новую партию необходимой помощи - еще 6000 дронов различных типов. В частности, часть из них получат и военные 3-й штурмовой бригады, которая входит в состав корпуса", - написал Кличко.

Он отметил, что с начала 2025 года из городского бюджета Киев выделил 400 млн грн для 3-й штурмовой бригады, а в прошлом году она получила, в частности, более 10 000 дронов и 20 новых пикапов Toyota Hilux.

"С начала года из городского бюджета этой бригаде на оснащение Киев выделил 400 млн грн. Этой зимой бойцам 3-й штурмовой столица передала современную мобильную школу для обучения управлению FPV-дронами. Ее создали на базе старого автобуса МАЗ, который полностью обновили и оснастили. А в прошлом году 3 штурмовая получила, в частности, более 10 000 дронов и 20 новых пикапов Toyota Hilux. Их закупили за средства, выделенные бригаде столицей", - написал Кличко.

По словам мэра столицы, всего в 2025-м на поддержку ВСУ Киевсовет направил уже 6 млрд грн. Бойцам различных бригад Киев отправил на фронт более 40 000 БпЛА.

