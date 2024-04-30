Кличко передав Третій штурмовій 20 нових пікапів від столичної громади

Мер Києва Віталій Кличко передав бійцям 3 ОШБр 20 позашляховиків, які були придбані за кошти столичної громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.
"Сьогодні передали бійцям 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ 20 автівок - новеньких пікапів Toyota Hilux. Які вже сьогодні вирушать на фронт. Від початку цього року для 3-ї бригади місто виділило з бюджету 60 мільйонів гривень. На половину цих коштів вже закупили ці пікапи", - повідомив Кличко.
Мер Києва також зазначив, що сьогодні під ранок повернувся з Донбасу, куди відвозив допомогу для кількох підрозділів на передову - fpv-дрони та системи Starlink.
Кличко наголосив, що Київ продовжить допомагати захисникам.
"Від початку року Київ виділив з бюджету вже майже 6,5 млрд гривень на потреби військових. І ми продовжимо збільшувати допомогу", - підкреслив Кличко.
Нагадаємо, раніше Віталій Кличко передав від громади Києва 500 fpv-дронів бійцям батальйону "Свобода" 4 бригади Нацгвардії "Рубіж".
Також Кличко повідомляв, що на квітневій сесії Київради допомогу захисникам з бюджету столиці було збільшено на понад 1,5 млрд гривень. Таким чином цього року столиця виділила вже 6,5 млрд гривень силам безпеки та оборони.
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