Кличко передав Третій штурмовій 20 нових пікапів від столичної громади

"Сьогодні передали бійцям 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ 20 автівок - новеньких пікапів Toyota Hilux. Які вже сьогодні вирушать на фронт. Від початку цього року для 3-ї бригади місто виділило з бюджету 60 мільйонів гривень. На половину цих коштів вже закупили ці пікапи", - повідомив Кличко.

Мер Києва також зазначив, що сьогодні під ранок повернувся з Донбасу, куди відвозив допомогу для кількох підрозділів на передову - fpv-дрони та системи Starlink.

Кличко наголосив, що Київ продовжить допомагати захисникам.

"Від початку року Київ виділив з бюджету вже майже 6,5 млрд гривень на потреби військових. І ми продовжимо збільшувати допомогу", - підкреслив Кличко.

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко передав від громади Києва 500 fpv-дронів бійцям батальйону "Свобода" 4 бригади Нацгвардії "Рубіж".

Також Кличко повідомляв, що на квітневій сесії Київради допомогу захисникам з бюджету столиці було збільшено на понад 1,5 млрд гривень. Таким чином цього року столиця виділила вже 6,5 млрд гривень силам безпеки та оборони.