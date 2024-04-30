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Кличко передал Третьей штурмовой 20 новых пикапов от столичной громады

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 3 ОШБр 20 внедорожников, приобретенных за средства столичной общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Сегодня передали бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск 20 автомобилей - новеньких пикапов Toyota Hilux. Которые уже сегодня отправятся на фронт. С начала этого года для 3-й бригады город выделил из бюджета 60 миллионов гривен. На половину этих средств уже закупили эти пикапы", - сообщил Кличко.

Мэр Киева также отметил, что сегодня под утро вернулся с Донбасса, куда отвозил помощь для нескольких подразделений на передовую - fpv-дроны и системы Starlink.

Кличко подчеркнул, что Киев продолжит помогать защитникам.

"С начала года Киев выделил из бюджета уже почти 6,5 млрд гривен на потребности военных. И мы продолжим увеличивать помощ", - подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко передал от общины Киева 500 fpv-дронов бойцам батальона "Свобода" 4 бригады Нацгвардии "Рубеж".

Также Кличко сообщал, что на апрельской сессии Киевсовета помощь защитникам из бюджета столицы была увеличена более чем на 1,5 млрд гривен. Таким образом, в этом году столица выделила уже 6,5 млрд гривен силам безопасности и обороны.

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КиевВооруженные силы УкраиныВиталий Кличко