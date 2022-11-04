Кличко передав столичним рятувальникам тисячу технологічних захисних комбінезонів

"Сьогодні ми отримали 1000 високотехнологічних захисних комбінезонів. Вони призначені для захисту від хімічної, радіаційної та біологічної загроз. Ці засоби спецзахисту повинні бути у рятувальних служб в умовах, коли росія продовжує ядерний шантаж", - зазначив Кличко.

500 захисних комбінезонів передали для Комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС), 500 - для управління ДСНС в місті Києві. Загальна вартість комбінезонів – близько 1,2 млн грн.

"Дякуємо за підтримку небайдужим людям та закордонним партнерам, які допомагають нам вистояти в цій війні. Єднання довкола України, підтримка нашої держави - запорука перемоги над варварською агресією росії проти України та цінностей цивілізованого світу", - підкреслив Кличко.

Загалом від початку широкомасштабної агресії росії проти України Київ отримав у якості допомоги від партнерів та благодійників із Європи 32 пожежних авто, 41 автобус і 38 швидких. Ще 10 автобусів невдовзі прибудуть до Києва.