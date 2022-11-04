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Кличко передал столичным спасателям тысячу технологических защитных комбинезонов

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Киева Виталий Кличко передал столичным спасателям 1000 высокотехнологичных защитных комбинезонов, которые город получил при содействии украинских и иностранных благотворителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Сегодня мы получили 1000 высокотехнологичных защитных комбинезонов. Они предназначены для защиты от химической, радиационной и биологической угроз. Эти средства спецзащиты должны быть у спасательных служб в условиях, когда Россия продолжает ядерный шантаж", - отметил Кличко.

500 защитных комбинезонов передали для Коммунальной аварийно-спасательной службы (КАРС), 500 - для управления ГСЧС в Киеве. Общая стоимость комбинезонов - около 1,2 млн. грн.

"Благодарим за поддержку неравнодушных людей и зарубежных партнеров, которые помогают нам выстоять в этой войне. Единение вокруг Украины, поддержка нашего государства - залог победы над варварской агрессией России против Украины и ценностей цивилизованного мира", - подчеркнул Кличко.

Всего с начала широкомасштабной агрессии россии против Украины Киев получил в качестве помощи от партнеров и благотворителей из Европы 32 пожарных автомобиля, 41 автобус и 38 скорых. Еще 10 автобусов в скором времени прибудут в Киев.

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КиевВиталий Кличко