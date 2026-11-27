Мер Києва Віталій Кличко передав ще півтори тисячі БпЛА різних типів від столичної громади бригаді "Буревій" Нацгвардії України.

Як пише РБК-Україна , про це міський голова повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, очільник столиці повідомив про передачу нової партії дронів Силам оборони України та назвав обсяги допомоги від Києва за 2026 рік.

"Відправили захисникам на передову від громади столиці чергову партію вкрай необхідної допомоги! До бійців 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка "Буревій" 1-го корпусу Нацгвардії України "Азов" поїхали ще 1500 FPV-дронів різних типів", - розповів Віталій Кличко.

Він також зазначив, що від початку року Київ відправив військовим різних бригад загалом уже понад 84 500 БпЛА.

"Нагадаю, загалом цього року місто спрямовує на підтримку захисників вже 6 млрд грн. Київ допомагав і продовжить допомагати нашим героїчним захисникам", - наголосив мер столиці.

Віталій Кличко передав дрони військовим бригади НГУ "Буревій" (фото: t.me/vitaliy_klitschko)