Кличко передал бригаде "Буревий" еще 1500 дронов от громады Киева
Мэр Киева Виталий Кличко передал еще полторы тысячи БпЛА разных типов от столичной громады бригаде "Буревий" Нацгвардии Украины.
Как пишет РБК-Украина, об этом городской голова сообщил в своем Telegram-канале.
В частности, глава столицы сообщил о передаче новой партии дронов Силам обороны Украины и назвал объемы помощи от Киева за 2026 год.
"Отправили защитникам на передовую от громады столицы очередную партию крайне необходимой помощи! К бойцам 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревий" 1-го корпуса Нацгвардии Украины "Азов" поехали еще 1500 FPV-дронов разных типов", - рассказал Виталий Кличко.
Он также отметил, что с начала года Киев отправил военным разных бригад в общей сложности более 84 500 БпЛА.
"Напомню, всего в этом году город направляет на поддержку защитников уже 6 млрд грн. Киев помогал и продолжит помогать нашим героическим защитникам", - подчеркнул мэр столицы.
Виталий Кличко передал дроны военным бригады НГУ "Буревий" (фото: t.me/vitaliy_klitschko)
Ранее сообщалось, что Виталий Кличко посетил бойцов 6 подразделений, защищающих Харьковское направление, и привез им 18 тысяч беспилотников разных типов от громады Киева.