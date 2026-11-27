Мэр Киева Виталий Кличко передал еще полторы тысячи БпЛА разных типов от столичной громады бригаде "Буревий" Нацгвардии Украины.

Как пишет РБК-Украина , об этом городской голова сообщил в своем Telegram-канале.

В частности, глава столицы сообщил о передаче новой партии дронов Силам обороны Украины и назвал объемы помощи от Киева за 2026 год.

"Отправили защитникам на передовую от громады столицы очередную партию крайне необходимой помощи! К бойцам 1-й Президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко "Буревий" 1-го корпуса Нацгвардии Украины "Азов" поехали еще 1500 FPV-дронов разных типов", - рассказал Виталий Кличко.

Он также отметил, что с начала года Киев отправил военным разных бригад в общей сложности более 84 500 БпЛА.

"Напомню, всего в этом году город направляет на поддержку защитников уже 6 млрд грн. Киев помогал и продолжит помогать нашим героическим защитникам", - подчеркнул мэр столицы.

Виталий Кличко передал дроны военным бригады НГУ "Буревий" (фото: t.me/vitaliy_klitschko)