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Кличко передав батальйону "Ахіллес" допомогу від громади Києва

Четвер 12 грудня 2024 12:52
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Кличко передав батальйону "Ахіллес" допомогу від громади Києва Фото: Кличко передав батальйону "Ахіллес" допомогу від громади Києва (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко передав батальйону "Ахіллес" велику партію допомоги від громади Києва – дев’ять автівок та дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Сьогодні бійцям батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади передали чергову партію допомоги. На один з найгарячіших напрямків фронту від громади Києва вирушать 18-тонна вантажівка з маніпулятором для інженерно саперної служби бригади та 8 пікапів", - повідомив Віталій Кличко.

Також "Ахіллесу" передано 650 10-дюймових дронів найкращої якості з батареями великої ємності, додав мер.

"Всього за цей рік 92 бригада отримала від громади столиці вантажної, автомобільної техніки та дронів на суму 174 млн грн. Ми продовжимо допомагати нашим захисникам і надалі. І за кошти громади міста, і за небюджетні гроші", - наголосив Кличко.

Кличко передав батальйону &quot;Ахіллес&quot; допомогу від громади Києва

Раніше повідомлялося, що у 2024 році столиця виділила з міського бюджету на допомогу Силам оборони більше усіх регіонів - майже 10 млрд грн. Наступного року підтримка захисників буде не меншою, підкреслив Віталій Кличко.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко в День Збройних Сил України привітав військовослужбовців та вручив медалі "Честь. Слава. Держава" в столичній мерії.

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Київ Віталий Кличко
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