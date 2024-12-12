Кличко передал батальону "Ахиллес" помощь от общины Киева

Мэр Киева Виталий Кличко передал батальону "Ахиллес" большую партию помощи от громады Киева - девять автомобилей и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Сегодня бойцам батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады передали очередную партию помощи. На одно из самых горячих направлений фронта от громады Киева отправятся 18-тонный грузовик с манипулятором для инженерно-саперной службы бригады и 8 пикапов", - сообщил Виталий Кличко.

Также "Ахиллесу" передали 650 10-дюймовых дронов самого лучшего качества с батареями большой емкости, добавил мэр.

"Всего за этот год 92 бригада получила от громады столицы грузовой, автомобильной техники и дронов на сумму 174 млн. грн. Мы продолжим помогать нашим защитникам и дальше. И за средства громады города, и за внебюджетные деньги", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в 2024 году столица выделила из городского бюджета на помощь Силам обороны больше всех регионов – почти 10 млрд грн. В следующем году поддержка защитников будет не меньшей, подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко в День Вооруженных Сил Украины поздравил военнослужащих и вручил медали "Честь. Слава. Держава" в столичной мэрии.