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Кличко передав 112 бригаді від столичної громади майже 500 дронів різних типів

Фото: Віталій Кличко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Мер Києва Віталій Кличко передав майже пів тисячі дронів бійцям 112 окремої бригади територіальної оборони Києва, які захищають Донбас. БПЛА придбані за кошти столичного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Кличка.

"Громада Києва продовжує допомагати нашим захисникам. Чергова партія такого необхідного обладнання - майже 500 БПЛА  різних типів, закуплених за кошти столиці, вирушили на Донбас до бійців 112-ї бригади ТРО міста Києва", - повідомив Кличко. 

Мер зазначив, що минулого року місто спрямувало за запитами 112 бригади на її оснащення понад 236 мільйонів гривень. І продовжує допомагати цього року.

"Загалом  за кошти громади бригада придбала вже понад 2000 БПЛА. Зокрема, 1850 FPV-дронів, 4 важких ударних бомбера, 235 розвідувальних БПЛА. Бійці зазначають, що цей вид озброєння допомагає нищити ворога більш ефективно і зберігати життя захисників", - наголосив Кличко.

Також, за його словами, на кошти, виділені столицею, військові 112 бригади обладнали полігон для підготовки бійців, ремонтують автомобілі та транспорт спецпризначення. 

Кличко запевнив, що громада Києва і надалі допомагатиме всім військовим.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році Київ виділив на допомогу ЗСУ 7 млрд гривень, або 10% бюджету міста.

У 2024 році на програму "Захисник Києва" Київрада виділила вже майже 5 млрд гривень, і підтримка військових збільшуватиметься, заявив Віталій Кличко.

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КиївЗбройні сили УкраїниВіталий Кличко