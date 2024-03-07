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Кличко передал 112 бригаде от столичной общины почти 500 дронов разных типов

Фото: Виталий Кличко (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко передал почти пол тысячи дронов бойцам 112 отдельной бригады территориальной обороны Киева, защищающих Донбасс. БПЛА приобретены на средства столичного бюджета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Общество Киева продолжает помогать нашим защитникам. Очередная партия такого необходимого оборудования - почти 500 БПЛА разных типов, закупленных за средства столицы, отправились на Донбасс к бойцам 112-й бригады ТРО города Киева", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что в прошлом году город направил по запросам 112 бригады на ее оснащение более 236 миллионов гривен. И продолжает помогать в этом году.

"В общей сложности за средства общины бригада приобрела уже более 2000 БПЛА. В частности, 1850 FPV-дронов, 4 тяжелых ударных бомбера, 235 разведывательных БПЛА. Бойцы отмечают, что этот вид вооружения помогает уничтожать врага более эффективно и сохранять жизнь защитников".

Также, по его словам, на средства, выделенные столицей, военные 112 бригады оборудовали полигон для подготовки бойцов, ремонтируют автомобили и транспорт спецназначения.

Кличко заверил, что община Киева и дальше будет помогать всем военным.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Киев выделил в помощь ВСУ 7 млрд гривен, или 10% бюджета города.

В 2024 году на программу "Защитник Киева" Киевсовет выделил уже почти 5 млрд гривен, и поддержка военных будет увеличиваться, заявил Виталий Кличко.

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КиевВооруженные силы УкраиныВиталий Кличко