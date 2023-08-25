Кличко в Парижі взяв участь у церемонії підсвічення Ейфелевої вежі

"Париж святкував День незалежності України. Французи, гості міста і, звичайно, дуже багато українців, які тимчасово мешкають у Франції. Ввечері ми з мером французької столиці взяли участь у підсвіченні Ейфелевої вежі в кольори Державного прапора України. На площу Трокадеро прийшло дуже багато українців, скрізь лунала українська, наш гімн, неймовірна атмосфера", - написав Кличко в своєму Telegram-каналі.

Мер Києва також виступив на площі Трокадеро під час церемонії підсвічення Ейфелевої вежі в кольори Державного прапора України та подякував Парижу і Франції за підтримку України.

Як повідомляється на сайті Віталія Кличка, удень 24 серпня в Парижі урочисто відкрили Київський сквер. Він розташований в центрі французької столиці, біля музею Пті-Пале, поруч з Єлисейськими полями.

Також разом з мером Парижа Анн Ідальго Віталій Кличко зустрівся з міністром звʼязків між урядом та парламентом і з питань демократії уряду Іспанії Феліксом Боланосом Гарсія. Всі разом вони взяли участь у церемонії вшанування пам’яті бійців "Нової Франції" в рамках відзначення 79-ї річниці визволення Парижа.

Сьогодні Кличко зустрінеться з мером Брюсселя Філіпом Клозом. Зокрема мери обговорять наступний Інвестиційний форум Києва, який відбудеться в листопаді в Брюсселі. На нього запрошені європейські бізнесмени, інвестори, експерти та політики.