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Кличко в Париже принял участие в церемонии подсветки Эйфелевой башни

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (kyiv.klichko.org)
Автор: Юлия Бойко

В День Независимости Украины Виталий Кличко выступил на церемонии подсвечивания Эйфелевой башни и принял участие в других торжественных мероприятиях. Сегодня он встретится с мэром Брюсселя по вопросам подготовки к следующему Инвестиционному форуму Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Виталия Кличко.

"Париж праздновал День независимости Украины. Французы, гости города и, конечно, очень много украинцев, которые временно живут во Франции. Вечером мы с мэром французской столицы приняли участие в подсвечивании Эйфелевой башни в цвета Государственного флага Украины. На площадь Трокадеро пришло очень много украинцев, везде звучал украинский язык, наш гимн, невероятная атмосфера", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Мэр Киева также выступил на площади Трокадеро во время церемонии подсветки Эйфелевой башни в цвета Государственного флага Украины и поблагодарил Париж и Францию за поддержку Украины.

Как сообщается на сайте Виталия Кличко, днем 24 августа в Париже торжественно открыли Киевский сквер. Он расположен в центре французской столицы, у музея Пти-Пале, рядом с Елисейскими полями.

Также вместе с мэром Парижа Анн Идальго Виталий Кличко встретился с министром связей между правительством и парламентом и по демократии правительства Испании Феликсом Боланосом Гарсия. Все вместе они приняли участие в церемонии чествования памяти бойцов "Новой Франции" в рамках празднования 79-й годовщины освобождения Парижа.

Сегодня Кличко встретится с мэром Брюсселя Филиппом Клозом. В частности, мэры обсудят следующий Инвестиционный форум Киева, который состоится в ноябре в Брюсселе. На него приглашены европейские бизнесмены, инвесторы, эксперты и политики.

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Виталий КличкоПариж