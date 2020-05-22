Кличко відповів Зеленському щодо "Укрбуду": є три проблемні питання

Кличко заявив, що "Київміськбуд" зіткнувся з низкою проблем
Київ не може вирішити низку питань, пов’язаних з недобудовами "Укрбуду". Їх вирішення не входить до компетенції міської влади і міського голови.
Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Він нагадав, що засновником "Укрбуду" є "не якась шарашкіна контора", а Кабінет міністрів України.
"І говорити, що Кличко зараз може взяти і сам розібратися з наслідками дій недобросовісного забудовника - як мінімуму, некоректно", - зазначив Кличко.
Він нагадав, що "Київміськбуд" взявся вирішити проблеми 13 тисяч людей, які купили квартири в об’єктах "Укрбуду", але зіткнувся з низкою проблем, які не входять у компетенцію міського голови і міської влади.
Серед них Кличко виділив три основних:
"Тому я не зовсім розумію, чому президент так сказав. І як саме Кличко може втрутитися в діяльність державних органів. Таких, як Міноборони, ДАБІ чи Державна іпотечна установа. Єдине, чим може допомогти міська влада – це зменшення фінансового навантаження на забудовника у разі скасування сплати пайового внеску. Як це робили, наприклад, по недобудовах Войцеховського. І це питання ми зараз опрацьовуємо, щоб винести його на розгляд Київради", - резюмував Кличко.
Нагадаємо, вчора під час прес-конференції президент Володимир Зеленський закликав мера Києва підключитися до вирішення питання з корпорацією "Укрбуд".
В кінці минулого року Зеленський заявив, що питання з недобудованими об'єктами компанії вирішене. Зобов'язання взяв на себе "Київміськбуд".
Як повідомляло РБК-Україна, колишнього президента "Укрбуду" і нардепа Максима Микитася 14 травня відправили під домашній арешт. Зокрема, Вищий антикорупційний суд змінив Микитасю запобіжний захід з застави на цілодобовий домашній арешт.
Автор: Роман Калиниченко