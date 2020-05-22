Кличко відповів Зеленському щодо "Укрбуду": є три проблемні питання

Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)

Кличко заявив, що "Київміськбуд" зіткнувся з низкою проблем

Київ не може вирішити низку питань, пов’язаних з недобудовами "Укрбуду". Їх вирішення не входить до компетенції міської влади і міського голови.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він нагадав, що засновником "Укрбуду" є "не якась шарашкіна контора", а Кабінет міністрів України.

"І говорити, що Кличко зараз може взяти і сам розібратися з наслідками дій недобросовісного забудовника - як мінімуму, некоректно", - зазначив Кличко.

Він нагадав, що "Київміськбуд" взявся вирішити проблеми 13 тисяч людей, які купили квартири в об’єктах "Укрбуду", але зіткнувся з низкою проблем, які не входять у компетенцію міського голови і міської влади.

Серед них Кличко виділив три основних:

питання передачі об’єктів з Міністерства оборони до "Київміськбуду" на існуючих умовах; співпраця з Державною архітектурно-будівельною інспекцією щодо прийнятих об’єктів і тих, які "Київміськбуд" ще має прийняти на баланс. нестачу понад 2 млрд. гривеньна даному етапі на моменті добудови об’єктів, що розпочали зводити.

"Тому я не зовсім розумію, чому президент так сказав. І як саме Кличко може втрутитися в діяльність державних органів. Таких, як Міноборони, ДАБІ чи Державна іпотечна установа. Єдине, чим може допомогти міська влада – це зменшення фінансового навантаження на забудовника у разі скасування сплати пайового внеску. Як це робили, наприклад, по недобудовах Войцеховського. І це питання ми зараз опрацьовуємо, щоб винести його на розгляд Київради", - резюмував Кличко.

Нагадаємо, вчора під час прес-конференції президент Володимир Зеленський закликав мера Києва підключитися до вирішення питання з корпорацією "Укрбуд".

В кінці минулого року Зеленський заявив, що питання з недобудованими об'єктами компанії вирішене. Зобов'язання взяв на себе "Київміськбуд".

Як повідомляло РБК-Україна, колишнього президента "Укрбуду" і нардепа Максима Микитася 14 травня відправили під домашній арешт. Зокрема, Вищий антикорупційний суд змінив Микитасю запобіжний захід з застави на цілодобовий домашній арешт.

Автор: Роман Калиниченко