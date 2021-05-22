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Кличко ответил Зеленскому: я думал, что у нас общие враги

Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко ответил президенту на выпады из-за ситуации в Киеве.

Об этом Кличко заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Пытаются сделать врагов. Я президенту не враг. Я думал, что у нас общие враги: заоблачные тарифы, маленькие зарплаты,бедность, борьба с коронавирусом, российская агрессия и многие другие. Это наши общие вызовы. Я прихожу к президенту не по личным вопросам - личных вопросов у меня нет. Как мэр города, решая проблемы людей, как председатель ассоциации городов Украины - по тарифам, ценам на газ. Множество вопросов каждый день. И это крайне важно - коммуникация. Я убежден, что должна быть синергия", - сказал Кличко.

Он отметил, что борьба внутри страны всегда имеет негативные последствия.

"Я в прошлом боец. И всегда остаюсь бойцом. Борюсь постоянно. Но ни в коем случае я не хочу бороться внутри страны. Это большая ошибка. У нас действительно много вызовов. И наши так называемые друзья очень ждут, что мы начнем бороться друг с другом. Нам нужно объединять усилия перед вызовами", - добавил Кличко.

Он также подчеркнул, что интересы людей должны быть выше политических амбиций.

"Убежден, что обострение ситуации может нести негативные последствия и дестабилизацию. Если будет дестабилизация в сердце страны, это будет иметь последствия по всем регионам. Интересы людей должны быть в приоритете перед персональными амбициями тех или иных политиков. Я всегда за это буду драться", - подытожил лидер партии "Удар".

Напомним, ранее Виталий Кличко призвал власть прекратить давление на столичную власть, ведь незаконные действия вредят международному имиджу Украины.

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Новости Украины Виталий КличкоВладимир Зеленский