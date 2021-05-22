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Кличко відповів Зеленському: я думав, що у нас спільні вороги

Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко відповів президенту на випади через ситуацію в Києві.

Про це Кличко заявив в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

"Намагаються зробити ворогів. Я президенту не ворог. Я думав, що у нас спільні вороги: захмарні тарифи, маленькі зарплати, бідність, боротьба з коронавірусом, російська агресія і багато інших. Це наші спільні виклики. Я приходжу до президента не по особистих питаннях - особистих питань у мене немає. Як мер міста, вирішуючи проблеми людей, як голова асоціації міст України - щодо тарифів, ціни на газ. Багато питань кожного дня. І це вкрай важливо – комунікація. Я переконаний, що повинна бути синергія", - сказав Кличко.

Він зазначив, що боротьба всередині країни завжди має негативні наслідки.

"Я в минулому боєць. І завжди залишаюсь бійцем. Борюсь постійно. Але ні в якому разі я не хочу боротись всередині країни. Це велика помилка. У нас дійсно багато викликів. І наші так звані друзі дуже чекають, що ми почнемо боротись один з одним. Нам потрібно об’єднувати зусилля перед викликами", - додав Кличко.

Він також наголосив, що інтереси людей повинні бути вище політичних амбіцій.

"Переконаний, що загострення такої ситуації може нести негативні наслідки і дестабілізацію. Якщо буде дестабілізація в серці країни, це буде мати наслідки по всіх регіонах. Інтереси людей повинні бути в пріоритеті перед персональними амбіціями тих чи інших політиків. Я завжди за це буду битись", - підсумував лідер партії "Удар".

Нагадаємо, раніше Віталій Кличко закликав владу припинити тиск на столичну владу, адже незаконні дії шкодять міжнародному іміджу України.

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