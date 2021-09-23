Кличко отрицает договоренности о создании коалиции с "Слугой народа"

Так, по версии Банковой и "слуг народа" Кличко не выполнил договоренностей, достигнутых незадолго до прошлогодних мэрских выборов.

Якобы предполагалось создание "широкой" коалиции в горсовете, в которую вошли бы УДАР Кличко, "Слуга народа" и другие фракции – кроме "Евросолидарности" и ОПЗЖ. Важная должность секретаря Киеврады также якобы должна были отойти "зеленым".

Кличко в комментарии РБК-Украина любые договоренности отрицает, утверждая, что полгода до местных выборов не общался ни с президентом, ни с главой его Офиса.

"СН" заняла пятое место на выборах и имеет 12 депутатов из 120-ти в Киевраде. Так мог стать их представитель секретарем Киеврады? Что касается большинства в совете – если говорить о политических силах, представленных в нем, то ни одна из них по отдельности не может создать большинство с "СН". Математически", – сказал изданию Кличко.