UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кличко отрицает договоренности о создании коалиции с "Слугой народа"

Автор: Милан Лелич

Конфликт Банковой с мэром Киева Виталием Кличко возник якобы из-за того, что он не выполнил договоренностей о создание "широкой" коалиции в горсовете, в составе которой должны были быть депутаты от "Слуги народа". Сам Кличко подобные договоренности отрицает.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Штурм столицы. Чем закончится конфликт Кличко и команды Зеленского".

Так, по версии Банковой и "слуг народа" Кличко не выполнил договоренностей, достигнутых незадолго до прошлогодних мэрских выборов.

Якобы предполагалось создание "широкой" коалиции в горсовете, в которую вошли бы УДАР Кличко, "Слуга народа" и другие фракции – кроме "Евросолидарности" и ОПЗЖ. Важная должность секретаря Киеврады также якобы должна были отойти "зеленым".

Кличко в комментарии РБК-Украина любые договоренности отрицает, утверждая, что полгода до местных выборов не общался ни с президентом, ни с главой его Офиса.

"СН" заняла пятое место на выборах и имеет 12 депутатов из 120-ти в Киевраде. Так мог стать их представитель секретарем Киеврады? Что касается большинства в совете – если говорить о политических силах, представленных в нем, то ни одна из них по отдельности не может создать большинство с "СН". Математически", – сказал изданию Кличко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий КличкоВладимир ЗеленскийСлуга народа