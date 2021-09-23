Кличко заперечує домовленості про створення коаліції з "Слугою народу"

Так, за версією Банкової і "слуг народу" Кличко не виконав домовленостей, досягнутих незадовго до торішніх мерських виборів.

Нібито передбачалося створення "широкої" коаліції в міськраді, до якої увійшли б УДАР Кличка, "Слуга народу" та інші фракції – крім "Євросолідарності" і ОПЗЖ. Важлива посада секретаря Київради також нібито мала відійти "зеленим".

Кличко в коментарі РБК-Україна будь-які домовленості заперечує, стверджуючи, що півроку до місцевих виборів не спілкувався ні з президентом, ні з главою його Офісу.

"СН" посіла п'яте місце на виборах і має 12 депутатів з 120-ти в Київраді. Так міг стати їхній представник секретарем Київради? Що стосується більшості в раді - якщо говорити про політичні сили, представлені в ньому, то жодна з них окремо не може створити більшість з "СН". Математично", - сказав виданню Кличко.